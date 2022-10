Claudiu Niculescu a detaliat motivele plecării de la Poli Iași. Cum a comentat conflictul cu oamenii din staff

Antrenorul Claudiu Niculescu a fost dat afară de la Poli Iași luni, clubul anunțând despărțirea fără să precizeze și motivul care a dus la rupătură.

„Și eu îmi făceam autocritica”, recunoaște Claudiu Niculescu după plecarea de la Poli Iași

Tehnicianul recunoaște că sunt unele aspecte pe care și le reproșează, dar nu vrea să spună despre ce este vorba. „Cum și jucătorii trebuie să-și facă autocritica, cum și eu îmi făceam autocritica atunci când eram jucător, așa îmi fac și acum după fiecare joc.

Îmi analizez prestația mea, au fost lucruri foarte bune, dar și mai puțin bune. O să mi le reproșez, dar o să le țin pentru mine”, a declarat el pentru liga2.prosport.ro.

Claudiu Niculescu afirmă că a simțit permanent că este susținut de conducerea clubului, chiar și al ședința în care s-a discutat rezilierea contractului.

„Nu am simțit că nu aș fi fost susținut. Ba dimpotrivă, am fost susținut în Copou. Și la discuția care a dus la despărțire a fost foarte ok, decizia a venit natural, nu a impus nimeni nimic. A fost o discuție lungă, aplicată.

Chiar nu am simțit că nu aș fi avut susținere din partea conducerii. Peste toate astea trebuie să rămânem, însă, cu un reper important. Poli este la un punct de promovarea directă în Liga 1, iar acest lucru este extrem de important”, a mai spus el.

Claudiu Niculescu infirmă că ar fi avut vreun conflict cu secundul Mugur Cornățeanu

În context, Claudiu Niculescu a negat că ar fi avut vreun conflict cu secundul Mugur Cornățeanu, infirmând, astfel, zvonurile apărute după plecarea lui de la Poli Iași.

„La finalul sezonului sper ca Poli să promoveze și dacă vor reuși să facă asta mă voi bucura pentru faptul că am avut și eu un merit. Dincolo de asta, jucătorii trebuie să înțeleagă că Liga a 2-a este un alt fotbal, mult mai agresiv.

În mare parte au înțeles asta, din păcate nu am putut să mai continui, pentru că sunt convins că puteam să facem o treabă bună mai departe.

Nu am avut niciun conflict cu Mugur. Dacă mai aveam opinii diferite să spun, la un antrenament, le discutam în staff. Dar asta nu înseamnă că am intrat în conflict.

Nu a fost vorba de așa ceva. Am plecat în relații bune cu toată lumea de la Iași”, a încheiat tehnicianul.