Clubul pe care Mircea Lucescu la refuzat vara trecută: ”Lucrurile s-au schimbat total!”

Mircea Lucescu continua să fie antrenor celor de la Dinamo Kiev.

Situația a devenit dificilă după ce războiul din Ucraina a început.

Antrenorul român a dezvăluit că putea ajunge la Fenerbache.

”Puteam să plec la Fenerbache în vară cu situația asta. Dinamo Kiev m-a invitat atunci, acum 2 ani, când am hotărât să mă las, m-au convins, am venit, am avut succes, 3 titluri într-un an, după care a venit nebunia asta, nenorocirea asta de război și atunci lucrurile s-au schimbat total”, a spus Mircea Lucescu, potrivit Sport Total FM.