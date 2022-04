Colaborarea Simona Halep – Patrick Mouratoglou continuă să stârnească reacții: „A fost și nu prea o surpriză”

Jucătoarea română de tenis Simona Halep (20 WTA) a anunțat, pe 7 aprilie, că va fi antrenată de Patrick Mouratoglou, care a pregătit-o timp de aproape 10 ani pe Serena Williams.

Alexandra Dulgheru, despre colaborarea Simona Halep – Patrick Mouratoglou: „A fost și nu prea o surpriză”

Alexandra Dulgheru este în circuitul WTA din 2004, iar pe 11 aprilie 2011 ocupa cel mai bun loc al carierei, 26. Ea s-a referit la colaborarea dintre Simona Halep și Patrick Mouratoglou. „Îmi aduc aminte că am văzut știrea într-o dimineață pe Instagram și am rămas surprinsă. Am zis wow, ce veste!

Am fost surprinsă într-un mod plăcut pentru că toată lumea s-a obișnuit ca Simona să fie în top, dar este om, a avut și ea probleme, accidentări, și atunci nu este vina ei. E foarte ușor să-ți pierzi clasamentul și tot ce ai acumulat o viață întreagă stând doar câteva luni.

Eu pe Simona am văzut-o la Indian Wells, am fost acolo și am urmărit meciurile. Mi se pare că ușor ușor își recapătă forma cu care ne-a obișnuit dintotdeauna.

Cred că e o mișcare foarte bună că l-a luat pe Mouratoglou în echipă pentru că am văzut-o cu o echipă de la academia lui Patrick Mouratoglou și m-am gândit că s-ar putea să lucreze chiar cu el.

A fost o surpriză și în același timp nu a fost”, a declarat Alexandra Dulgheru pentru eurosport.ro.