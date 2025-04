Comparația ciudată a lui Vasile Miriuță, după Poli Iași – FC Botoșani 3-0

Echipa Poli Iaşi s-a impus duminică, pe teren propriu, scor 3-0, în meciul cu formaţia FC Botoşani, din etapa a cincea a play-out-ului Superligii.

„Duelurile câștigate, asta contează”, a scos în evidență tehnicianul

Partida de la Iaşi a fost precedată de un moment inedit. Căpitanii celor două echipe şi arbitrii au ciocnit ouă de Paşti, aduse pe teren de team-managerul ieşenilor, Marius Onofraş, într-o minge de fotbal, tăiată pe jumătate. Ouăle au fost vopsite în culorile celor două echipe.

Pe teren, gazdele au deschis scorul în minutul 13, dintr-un penalti obţinut de Skuka şi transformat de Mihai Bordeianu.

În minutul 21 Skuka a înscris pentru 2-0, iar oaspeţii au replicat doar prin lovitura de cap, pe lângă poartă, trimisă de Enzo Lopez, în minutul 36.

Ieşenii au închis tabela cu un gol marcat pe contraatac de Sekou Camara, în minutul 74, gol validat de VAR după câteva minute de verificare.

Poli Iaşi se află la a treia victorie în play-out, acolo unde ocupă locul al treilea, cu 26 de puncte. FC Botoşani are 22 de puncte şi e pe 7, loc de baraj.

„S-a terminat cu posesia. Ați văzut la Manchester City. Duelurile câștigate, asta contează să câștigi un meci. Au jucat bine, felicitări băieților.

Sunt meciuri foarte puține. Trebuie să fim pragmatici. Am speculat spațiile, am plecat pe contraatac și am marcat.

Le-am spus și aseară, stăm departe de familii, și eu voiam să fiu cu familia, la Budapesta, dar sunt aici. La fel și-au dorit și jucătorii, iar ei au dat totul și au câștigat.

E cel mai greu meci vineri. Slobozia își joacă ultima șansă”, a spus la final antrenorul gazdelor, Vasile Miriuță.