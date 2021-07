Concluzia lui Alex Dobre după remiza cu Noua Zeelandă: ,,Nu mai există echipe slabe”

Alex Dobre, mijlocaşul naţionalei de U23 a României, a reacţionat la finalul jocului în care reprezentativa olimpică a remizat, scor 0-0 cu Noua Zeelandă.

România U23 a ratat calificarea în sferturile de finală ale turneului de fotbal de la Tokyo. Naţionala olimpică a terminat pe locul trei in grupa de calificare, cu 4 punscte acumulate în clasament.

Alex Dobre se declară mulţumit pentru că el şi colegii să au depus tot efortul pe teren şi subliniază că nu mai există echipe slabe, pentru că jucătorii au început să evolueze în campionate foarte puternice.

,,Sunt fericit că am făcut parte din echipa României pentru Jocurile Olimpice. Sunt mulțumit de noi, am dat totul, sută la sută la fiecare meci. Am fost uniți ca frații în această perioadă.

A fost greu să ne adaptăm cu fusul orar, cu alimentația, drumul până în Japonia. Dar un lucru e sigur: fiecare jucător a vrut să dea totul la fiecare meci. Am învățat multe din această competiție, am căpătat experiență care ne va ajuta pe viitor. Nu mai există echipe slabe, toate naționalele sunt foarte puternice, cu jucători în campionate tari. Acum tebuie să ne întoarcem la echipele de club și să arătăm ce putem.”, a declarat Alex Dobre, după jocul cu Noua Zeelandă.