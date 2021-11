Concluzia lui Mihai Neșu, la mai bine de 10 ani de la nefericitul eveniment: „Dacă m-aș mai naște acum, nu m-aș mai face fotbalist!”

Pe 10 mai 2011, Mihai Neșu s-a accidentat grav la unul dintre antrenamentele celor de la FC Utrecht. Ulterior, fostul fundaș a fost diagnosticat cu fractură de vertebră cervicală!

Acum, fostul fundaș al FCSB-ului a vorbit deschis despre cum i s-a schimbat viața odată cu acel accident cumplit. Neșu a dezvăluit cu lux de amănunte momentele de dinaintea accidentării, dar a dezvăluit și cât de greu i-a fost să depășească momentele de cumpănă de după luna mai a anului 2011.

„Viața mea e mult mai fericită și împlinită decât când eram sănătos! Dacă m-aș mai naște acum, nu m-aș mai face fotbalist. Sunt lucruri foarte frumoase care îți aduc bucurii, în afară de fotbal. Acum, de când am centrul de copii cu dizabilități, am o bucurie foarte mare pentru că pot să le fiu de folos și mi-am redescoperit pasiunea pentru design și arhitectură. Mama a fost un arhitect foarte bun și avea tot timpul dorința de a face lucruri noi. Am moștenit de la tata talentul pentru fotbal și de la mama pasiunea pentru arhitectură, design și decorații interioare.

Nici nu concepeam că nu o să fiu iar sănătos! Văzând că progresele nu erau așa cum speram eu, deși ele erau foarte mari. Am avut gânduri să nu îți mai dorești să trăiești, dar ceva m-a făcut să merg mai departe, să caut care e sensul pe pământ. Dacă tot nu ai murit, ce faci? Cu ceva tot trebuie să fii de folos. Mi-a luat foarte mult timp și căutări, până prin 2016, când am fost în căutare să înteleg de ce mai trăiesc, ce mai am de făcut.

La un duel m-am ciocnit cu un coleg. Amândoi urmăream mingea. Eu am făcut o alunecare, el era în alergare. Gâtul meu s-a ciocnit de piciorul lui și s-a creat o lovituă tare care mi-a secționat puțin măduva spinării și am rămas instantaneu paralizat. Am stat o lună în spital, apoi șase luni la centrul de recuperare și, când m-am întors acasă, am încercat să îmi reiau viața normală. Șansa a fost că după un an am ajuns în America, unde am făcut terapie timp de cinci luni și am învățat foarte multe lucruri.

După ce m-am accidentat am avut o liniște că nu o să mai joc fotbal. Cariera de fotbalist e și foarte stresantă, și nu am simțit lipsa carierei de fotbalist. Dar, îmi doream să fiu din nou sănătos și nu înțelegeam de ce nu fac progresele dorite. La un moment dat m-am oprit să mai fac terapie, și din cauza asta am ajuns și la terapie intensivă”, a declarat Mihai Neșu în cadrul unui interviu oferit pentru Digi 24.