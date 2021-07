Concluzia lui Prepeliță după eșecul din Bănie: „Trebuie să creștem nivelul”

Piteștenii au cedat în fața oltenilor după ce în prima repriză au ratat șanse mari de a deschide scorul.

Tânărul antrenor al alb-violeților a evidențiat punctul slab al echipei sale pe Ion Oblemenco.

„Am făcut o singură greșeală în defensivă și am primit acel gol. Mă bucur să văd băieții care se bat de la egal la egal cu o echipă care luptă la campionat. A trecut un an peste noi, trebuie să creștem nivelul și să ne propunem mai mult. Am arătat bine, ținând cont că e primul meci oficial.

Suferim puțin în atac, nu avem soluții. Sperăm să mai vină un atacant sau doi, să creăm concurență. Trebuie să așteptăm câteva etape să vedem cum vor evolua toate echipele. Cert e că va fi un campionat echilibrat”, a declarat imediat după meci, Andrei Prepeliță.

Fostul mijlocaș a fost nemulțumit de câteva decizii ale arbitrului Mladinovici.

„Nu discut arbitrajul, deși au fost mici «ciupituri». Când joci în deplasare, la o echipă importantă, arbitrii dau 5% gazdelor. Am luat un galben pentru o neînțelegere, dar niciodată nu voi contabiliza 4, deci nu sunt în pericol de suspendare. Nu sunt genul să protestez”, a argumentat tehnicianul lui FC Argeș.

