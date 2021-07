Conducerea Stelei, pusă la zid după înlocuirea lui Ogăraru: „E un zero tăiat cine l-a dat afară!”

George Ogăraru a fost schimbat în această vară din funcția de manager al Clubului Sportiv al Armatei Steaua București!

Deși este unul dintre cei mai apreciați oameni din cadrul clubului din Ghencea, Ogăraru a fost „retrogradat” din funcție în această vară de conducerea Stelei. Înlocuirea fostului fundaș a stârnit însă mai multe controverse, astfel că Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a ținut să îl critice pe cel care a luat o astfel de decizie.

Totodată, „Oracolul din Bălcești” l-a lăudat pe George Ogăraru, despre care crede că va fi unul dintre cei mai buni președinți de club din România în următorii ani.Dragomir consideră că fără aportul foștilor jucători, „militarii” nu reușeau să ajungă nici în ziua de astăzi la doar un pas de Liga 1.

”Nici nu cred că puteau promova anul ăsta cei de la Steaua. Strategia lor e bună, dar e o surpriză pentru mine de ce a fost îndepărtat Ogăraru… bine, pentru Armată nu e o surpriză. Ogăraru este unul dintre viitorii preşedinţi puternici din România. Cum de l-au ‘luxat’ în felul ăsta? Indiferent ce se întâmplă, la Steaua nu eşti pe ordine.

Ogăraru e un om deosebit, serios, ştie meserie. Să-l îndepărtezi în felul ăsta mi se pare un lucru neserios. Cred că nici mare brânză n-o să facă în viitor. Cel care l-a dat afară pe Ogăraru nu e profesionist, e zero tăiat! Puteţi să-i transmiteţi asta, că e un zero tăiat cine l-a dat afară!

Are experienţa necesară de la Ajax, ştie ce are de făcut la copii şi juniori. Dar când l-ai adus şi ai văzut că ai făcut performanţă cu el, este un om serios şi priceput… să-l îndepărtezi după promovare mi se pare una dintre cele mai mari tâmpenii! Dar sunt fel de fel de oameni nepricepuţi care conduc anumite cluburi.

Către ce să se îndrepte echipa Armatei… acolo dacă nu erau Opriţa, Miu şi Ogăraru, mai stăteau 10 ani în judeţ. Cei de acolo se pricep doar la arme, de unde să se priceapă la fotbal? Unde a jucat comandantul? Vai de mama lor!

Este uşor de găsit un finanţator pentru Steaua. Este greu de găsit un om care să conducă. Din ce în ce mai puţini oameni se înhamă la lupta asta, este o luptă surdă, e greu să ţii în mână acel haos total de acolo. Dacă au putut să-l schimbe pe Ogăraru, este un haos total”, a spus Dragomir, potrivit Look Sport.