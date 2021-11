Constantin Budescu (32 de ani) a spus că are o relație bună cu Gigi Becali și că plecarea lui Edi Iordănescu l-a surprins, dar el și colegii săi trebuie să treacă peste acest moment.

„Ne bucurăm că am reușit să câștigăm, totul este ok. Critici? Nu știu, după câteva zile a spus altceva (n.r Gigi Becali). Noi trebuie să ne vedem de treaba noastră, să facem cât mai multe puncte. Ne-am văzut pe la bază și am avut cu totul și cu totul altă discuție. Era total opus față de cum îl vedeți la televizor. Noi trebuie să ne vedem de treabă și la final trebuie să ne uităm la rezultat. Dacă azi am câștigat, înseamnă că ne-am făcut treaba.

Toți am rămas surprinși de plecarea lui Edi Iordănescu, nu era cazul, dar s-a întâmplat. Am fost surprinși, noi trebuie să ne vedem de treabă. Din păcate, viața antrenorilor depinde de mai multe lucruri, nu doar de rezultate.

Eu pot pleca în orice perioadă de transferuri, dar acum nu vreau să plec. Tocmai am venit! Noi sperăm să obținem cât mai multe puncte până la playoff și să fim cât mai aproape de CFR. Putem ține pasul cu CFR, chiar dacă ei nu prea se încurcă. Vom vedea ce se va întâmpla în playoff„, a spus Budescu, după victoria cu FC Botoșani.

FCSB a învins, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa FC Botoşani, într-un meci din etapa a 16-a a Ligii 1, în care a revenit de la 0-1.