Continuă discuțiile la CSA! Bumbescu lansează noi săgeți către Ogăraru: „Are un extraordinar de mare tupeu”

Atmosfera din tabăra roș-albaștrilor este una din ce în ce mai agitată, iar fostul manager al clubului, George Ogăraru, este tot mai contestat de fostele glorii ale Stelei!

Adrian Bumbescu și-a arătat din nou nemulțumirea față de colaborarea cu George Ogăraru, actualul șef al centrului de copii și juniori. Bumbescu a mărturisit că este deranjat de tupeul peste măsură al lui Ogăraru și a dezvăluit că acestuia din urmă îi place să decidă totul în jurul său, inclusiv bugetele clubului, deși nu are acest drept.

„George Ogăraru are un extraordinar de mare tupeu. Vrea să facă pe șeful și greșește foarte mult aici! O să fiu acuzat poate, dar foarte mult greșește. De multe ori nu prea e bine văzut. Sigur, hai să fim prieteni și să facem lucrurile în comun, nu să ai tu ultimul cuvânt. Să hotărâm toți, dar când tu vii și vrei să faci mai multe singur nu prea e bine.

Asta i-am spus și domnului comandant și i-o spun și în față lui Ogăraru, nu am probleme, eu am verticalitate. Eu am început acest proiect și văd că antrenorii cu experiență au fost dați la o parte. Eu am lucrat cu acești oameni din ’95. Nu exista grupă cu care să nu mergem la turneu final. O grămadă de jucători care au jucat la turnee finale.

Acum încercăm să ne calificăm în play-off. Cu tăierea salariilor să știți că nu a plecat doar de la el. A vrut să facă un buget, a fost acuzat și cam nedrept. Dar nu trebuia lăsat el să negocieze, pentru că nu e de datoria lui. Nu el a venit să propună, el a fost omul care a negociat cu fiecare.

Ție îți tai atât, ție îți tai atât, cutare… Dar nu trebuia el. Trebuia cu managerul de secție. Ogăraru nu e managerul, un locotenent e manager. E problema celui care i-a făcut salariul lui Ogăraru. El a fost băiat deștept, dar de la cât are el și până la cât au ceilalți e foarte mult. Sunt salarii mici, în comparație cu cât se spune că are el”, a spus Adrian Bumbescu, conform Playsport.