George Ogăraru, luat la rost de suporterii FCSB-ului: ,,A închiriat casa pe care a primit-o cu 2.000 de euro! Ne dai tu lecţii?”

Conflictele dintre tabăra FCSB-ului şi cea a celor de la CSA Steaua pare că nu se vor termna prea curând, mai ales după ultima dezvăluire venită din partea celor care susţin echipa patronată de Gigi Becali.

Gheorghe Mustaţă, liderul de galerie de la FCSB, îl acuză pe George Ogăraru că în perioada în care activa la Viitorul ca oficial, a primit o casă de la club, pe care ar fi închiriat-o cu suma de 2.000 de euro, iar din acest motiv ar fi fost dat afară de Hagi.

,,Văd ca unii de la CSA se tot țin de plângeri. Îi reclamă pe jurnaliști pentru diferite lucruri care nu le convin

Păi dacă ei se țin de așa ceva, chiar dacă am spus să renunțăm la toate aceste contre, vom relua și noi atacurile. Poate facem și noi o plângere penală pe numele lui George Ogăraru pentru banii plecați spre domnul Dănilescu. Poate așa își dă seama Ogăraru că știm și noi multe, dar nu am vrut și nu vrem să le dezvoltam. E treabă de caracter.

CITEȘTE ȘI FOTO | STEAUA A RĂSPUNS CERERII CLUBULUI FCSB DE A JUCA PE STADIONUL DIN GHENCEA

Și aș mai propune presei să-l întrebe pe Ogăraru de ce a fost dat afară de la Viitorul lui Gică Hagi?

Păi vă spun eu și îmi asum. Să mă dea pe mine în judecată dacă nu e adevărat. Lui Ogăraru i-a fost inchiriată o casă. Când domnul Pavel Peniu (n.r. conducător la Viitorul/Farul) a fost acolo i-a găsit pe niște oameni pe care nu-i cunoștea. Când i-a întrebat cine sunt și ce fac acolo, aceștia au spus că au închiriat casa de la domnul Ogăraru, pe 2000 (n.r. de euro). Presa poate verifica dacă am dreptate sau nu. Păi așa facem?! Ne dai tu lecții și faci reclamații?.”, a declara Gheorghe Mustaţă, pentru Radio Sport 1.

George Ogăraru neagă afirmaţiile făcute de Gheorghe Mustaţă, iar comunicatul emis de cei de la Viitorul în 2020 îi dă dreptate oficialului de la CSA Steaua.

,,Ce treabă am eu cu toate aceste mizerii? Cine este Mustață ca să-i răspund eu? De la Gică Hagi am plecat eu și nu mai are rost să vorbim acum. Nu vreau să dau importanță unor mizerii.”, a declarat George Ogăraru, pentru Digisport.

,,A fost decizia personală a fostului internațional român (n.r. George Ogăraru) de a nu mai continua activitatea la formația noastră.

FC Viitorul Constanța îi mulțumește pentru contribuția pe care a avut-o la succesele echipei în anul 2019 și îi urează mult succes în continuare!”, anunţau cei de la Viitorul, printr-un comunicat de presă.