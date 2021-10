Continuă reacțiile după penalty-ul FCSB-ului: „Am stat 15-20 de minute și am revăzut faza. Foarte greu de explicat”

Faza penalty-ului din care FCSB a marcat primul gol în partida cu CS Mioveni a stârnit diverese reacții diverse, unele dintre ele și amuzante.

Formația bucureșteană s-a impus în final, scor 3-0, dar totul a pornit de la o fază controversată petrecută în careul oaspeților. La un duel între Scarlatache, fundașul Mioveniului, și Keșeru, atacantul ”roș-albaștrilor”, centralul Mircea Bîrsan a arătat punctul cu var. Ulterior, Florin Tănase, revenit după accidentare, a deschis tabela.

Ilie Dumitrescu a izbucnit în râs atunci când a analizat și a văzut reluările de la faza cu pricina, menționând că nu poate fi vorba de fault.

”Fundașul lovește mingea și are adversarul în spate. N-ai cum să faci fault! Eu am stat 15-20 de minute și am revăzut faza asta. Scarlatache lovește mingea, o respinge în corner și adversarul este în spatele lui. Deci nu are nicio legătură cu Keșeru.

E foarte greu de explicat cum a luat decizia asta. Clar că era o superioritate a FCSB-ului până la faza asta. Golul plutea în aer, pentru că FCSB arăta foarte bine în repriza a doua.

Problema se pune că aici, la faza asta, nu ai cum să faci fault când adversarul e în spatele tău (n.r. râde). Cam asta e singura explicație”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit Digi Sport.

Și Helmut Duckadam a susținut părerea fostului mare atacant.

”Nu putem pune la îndoială victoria FCSB-ului, dar acesta n-a fost penalty. Nu a fost nimic! Keșeru nu are nicio treabă cu mingea. Scarlatache lovește mingea, Keșeru se împiedică în picioarele lui Scarlatache”, a concluzionat fostul mare portar, conform sursei citate.