Continuă transferurile la Rapid? Anunțul lui Victor Angelescu: „În momentul de față nu suntem în negocieri avansate!”

Rapid l-a adus în această iarnă pe Funsho Bamgboye, mijlocașul nigerian de la MOL Fehervar. Fanii au presat echipa să aducă întăriri pentru play-off.

Victor Angelescu a vorbit recent despre acest aspect. Iată ce a declarat despre campania de achiziții a giuleștenilor.

„În momentul de față nu suntem în negocieri avansate!”

„Ni-l doream de mai de mult timp. Noi am fost în discuții cu clubul și cu el, din păcate în vară nu am reușit să ajungem la un consens cu clubul. Am făcut-o acum. E un jucător pe care ni-l dorim de mult timp. Ne place foarte mult, acum rămâne să ne demonstreze încrederea pe care i-am acordat-o.

Există șanse să mai facem încă un transfer. Dar, în momentul de față nu suntem în negocieri avansate”, a spus Victor Angelescu, pentru PRO Arena.