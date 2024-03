Contre dure între Ionuț Negoiță și Mircea Lucescu

Ionuț Negoiță, fost finanțator la Dinamo, i-a răspuns lui Mircea Lucescu, cel care lansase un atac dur la adresa lui, după ce Negoiță s-a arătat sceptic cu privire la posibila implicare financiară a tandemului Țiriac – Lucescu la Dinamo.

„Văd că unul ca Negoiță, care pur și simplu a distrus Dinamo, a luat o parte din Săftica și a profitat, îmi face mie observații. A căutat avantaje materiale în detrimentul echipei de fotbal, nu a făcut decât să profite de situația lui Dinamo, a dus echipa în faliment, în insolvență”, a declarat Mircea Lucescu.

A venit și replica lui Negoiță, una acidă la adresa lui Mircea Lucescu.

„Da… eu mi-am dat cu părerea. Am dreptul să o fac, sau? Unii oameni sunt foarte sensibili, cei din generația cărora le place doar să fie lăudați. Eu nu am criticat pe nimeni, doar am spus că nu cred. Nu înțeleg de unde iritarea asta! OK, a fost antrenor la Dinamo.

Din ce am văzut, și-a primit toți banii, deci nu a rămas clubul dator față de dânsul. Asta e altă discuție. Nu am contestat și comentat performanțele fotbalistice pe care le are, dar am fost investitor 8 ani la Dinamo singur. Nu știu dacă în istoria lui Dinamo postdecembristă a mai fost cineva singur.

Cred că nu înțelege ce înseamnă faliment, sau nu are măsura cuvintelor. Mi se pare exagerat. Sunt dispus să pun pariu că acest tandem nu va investi niciodată la Dinamo. Sunt convins! Iar mai mult de atât, vine să-mi dea sfaturi pe banii altora, să spună de Săftica, când nici măcar nu e în cunoștință de cauză.

Dacă 2 ani de zile de acum încolo, sau oricând se va întâmpla, acest tandem va investi la Dinamo, eu voi ceda gratuit bucata aceea de la Săftica care nu are legătură cu baza principală de antrenament”, a spus Negoiță, la Digi Sport.