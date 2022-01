Contre între Mihai Stoica şi Gigi Becali: ,,Dacă eram ascultat nu ne făceam de râs cu Karagandy”

Contre neaşteptate la FCSB între Gigi Becali şi Mihai Stoica. Totul a început după ce Gigi Becali a declarat după meciul cu CFR că îi reproşează mereu managerului general de la echipă ratarea transferului lui Ciprian Deac.

Oficialul de la FCSB a reacionat după cele spuse de Gigi Becali şi transmite că dacă îl voia cu adevărat, nu se împiedicade un salariu de 5.000 de euro. Mai mult, Mihai Stoica îi reproşează lui Gigi Becali strategia adoptată în vară, când echipa a fost eliminată prematur din cupele europene.

,,Nu știu de unde a rămas Gigi Becali cu impresia asta, dar niciodată n-am spus că Deac e terminat. Am spus că l-am întrebat pe Edy Stăncioiu cum e ca om și mi-a zis că poate da randament doar la CFR, unde e zona lui de confort. Înclin să cred că așa e, dacă mă gândesc la experiența nereușită din Germania, evoluția neconcludentă de la Rapid, cele 3 goluri marcate în 2 ani la Aktobe și Tobol sau prestațiile palide de la echipa națională. Iar Gigi, dacă-l avea pe 5.000€ salariu și era sigur că e ce trebuie, n-avea niciun sens să mă întrebe pe mine. Putea să-l semneze așa cum a făcut-o cu vreo 10 jucători din lotul actual deși eu am fost contra venirii lor. Poate dacă eram ascultat în vară nu ne făceam de râs cu Karagandy. Sau poate ne făceam. Nimeni nu va afla asta.’‘, a scris Mihai Stoica, pe Facebook.

Gigi Becali, exasperat de vedeta CFR-ului: ,,Nu vreau să se accidenteze, dar să plece undeva”

Gigi Becali, patronul echipei FCSB are în continuare un gust amar pentru faptul că nu l-a transferat în urmă cu mai mulţi ani pe Ciprian Deac, artizanul CFR-ului pentru ultimele campionate câştigate.

Omul de afaceri nu îi vrea răul mijlocaşului de 35 de ani, însă şi-ar dori ca acesta să plece de la CFR Cluj. Gigi Becali spune că îi reproşează mereu lui Mihai Stoica ratarea transferului lui Ciprian Deac.

,,La campionat, având în vedere că echipele sunt foarte slabe în Liga 1, sunt șanse mici. Să zicem că e echilibrat, pentru că ei au meciuri mai grele rămase. Dar șansele sunt mai mari pentru ei. O echipă solidă, puternică, nu ai ce să spui.

Singurul lucru pe care l-aș dori, nu că aș vrea să se accidenteze, dar să plece undeva Deac. Dacă aș putea să scap de el… El le-a luat toate campionatele, el le-a luat tot. El face tot acolo!

Eu am vrut să-l iau pe Deac cu 5 mii salariu. I-am reproșat lui Meme tot timpul. El a zis că e terminat, venise după accidentările din Germania. L-a luat CFR. Am vrut apoi să-l iau iar, cu 20.000 de salariu. Semnasem contractul, am vorbit cu băiatul, i-a făcut CFR ofertă mai mare și a rămas la CFR.”, a declarat Gigi Becali, pentru Digisport.