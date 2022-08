Cori Gauff știe cum poate s-o învingă pe Simona Halep! Meciul din sferturi de la Toronto are loc de la ora 20:00

Jucătoarea română de tenis Simona Halep (15 WTA, cs 15) joacă de la ora 20:00 în sferturi la Rogers Cup cu jucătoarea americană Cori Gauff (11 WTA, cs 10).

Simona Halep a învins-o de fiecare dată pe Cori Gauff

Americanca a trecut în optimi de a șasea favorită a competiției, belarusa Aryna Sabalenka (6 WTA), cu 7-5, 4-6, 7-6 (4), după un meci de 3 ore și 13 minute. A fost a 30-a victorie în 2022 pentru Gauff, care însă, a jucat doar două semifinale.

„Va fi un nou meci dificil. Am pierdut trei din trei cu ea. Dacă va fi nevoie de alte trei ore de joc, vom trece prin ele. Știu că va fi o bătălie complicată și că va trebui să fiu activă mental pe întreaga durată a confruntării.

Simona Halep este o jucătoare atât de dură și o veterană a circuitului. O să am un plan de joc, dar nu îl am pregătit încă, pentru că abia am ieșit de la duș. Nu am niciun plan de joc!”, a spus Cori Gauff imediat după victoria din optimi cu Sabalenka.

„Asta o face o jucătoare atât de măreață”, a spus Cori Gauff despre Simona Halep

Americanca s-a referit și la strategia la meciul programat în sferturi la Rogers Cup. „Am mai jucat cu Simona Halep, e vorba despre execuție mai mult decât a avea un plan de joc. Simona Halep are, probabil, cea mai bună mobilitate din circuit, în termeni de alergare și schimbare de direcție.

Reușește să deschidă unghiurile și să ajungă la orice lovitură, iar, în plus, e o luptătoare, iar elementele acestea o fac greu de învins de către oricine. În ultimul meci, am condus cu 4-1, cred că am avut rețeta succesului, dar am fost depășită mental.

Cu ea trebuie să fii atentă la fiecare punct, altfel vei pierde. Asta o face o jucătoare atât de măreață”, a adăugat Cori Gauff.

Simona Halep a învins-o pe Cori Gauff de două ori în 2022

Până în prezent, dubla câștigătoare de turnee de Mare Șlem și americanca au mai fost adversare de trei ori și victoria a a revenit de fiecare dată româncei. Prima dată s-a impus în 2019, în optimi la Wimbledon, cu 6-3, 6-3, turneu pe care românca avea să-l câștige după o finală de vis cu Serena Williams, 6-2, 6-2.

Celelalte două confruntări cu Gauff au avut loc în acest an. Simona s-a impus cu 6-3, 6-4 în Turul 3 la Indian Wells și cu 6-4, 6-4 în optimi la Madrid. Dacă se califică în semifinale, Halep poate urca pe locul 12 mondial.

Simona Halep a jucat prima dată la Rogers Cup, când competiția a fost organizată la Toronto, în 2011, fiind eliminată în turul 2. În 2015 a pierdut finala, în 2017 s-a oprit în semifinale, iar în 2019 a cedat în sferturi.

Ea și-a adjudecat competiția, dar când aceasta a avut loc la Montreal, în 2016 (după 7-6 / 2, 6-3 cu Madison Keys) și 2018 (7-6 / 6, 3-6, 6-4 cu altă americancă, Sloane Stephens).