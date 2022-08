VIDEO | Simona Halep s-a calificat în sferturi la Rogers Cup! Adversară de marcă în meciul pentru un loc în semifinale

Jucătoarea română de tenis Simona Halep (15 WTA, cs 15) va juca în sferturi la Rogers Cup, după 6-2, 7-5 cu elvețianca Jil Belen Teichmann (21 WTA).

Meciul a durat 91 de minute, iar primul set a fost dominat categoric de româncă. Ea s-a distanțat la 3-0, și-a pierdut serviciul, dar a realizat un break alb la 4-2, după care a convertit în punct prima minge de set, după ce a salvat una de break.

Supreme Simona 🤙

🇷🇴 @Simona_Halep advances into her 39th quarterfinal at WTA 1000 level!

Faces No.10 seed Gauff for a place in the semis!

— wta (@WTA) August 11, 2022