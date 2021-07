Cornel Dinu, ironii la adresa clubului de suflet: „Cam aici este şi Dinamo, cu Fulgy, cu Clejanii!”

Formația din Ștefan cel Mare continuă să traverseze cea mai grea perioadă din istorie, iar intrarea în insolvență a agitat și mai mult vestiarul „câinilor”!

Cu un viitor incert în momentul de față, Dinamo așteaptă noul sezon de Liga 1 fără un antrenor principal și cu un lot „subțire” din punct de vedere valoric. Cornel Dinu, unul dintre marile legende ale clubului, a vorbit din nou despre situația în care a ajuns echipa sa de suflet și a ținut îi ironizeze pe cei care s-au aflat la conducere în ultima perioadă. Cu toate acestea, „Procurorul” le-a urat succes câinilor, însă a mărturisit că intrarea în insolvență nu a fost cea mai bună decizie a grupării din Ștefan cel Mare.

„M-ai sunat într-un moment în care mă uitam la Novak Djokovic vorbind la Wimblendon şi ca să ajungem de la el la Dinamo e degradant pentru mine. E total degradant pentru mine. Cam aici este şi Dinamo, cu Fulgy, cu Clejanii. Nu mai vreau să discut despre Dinamo.

Eu de un an şi jumătate am văzut o anumită rezolvarea a situaţiei de la Dinamo, am zis în fel şi chip. Ma încercat să îi conving pe oameni că trebuie căutată rezolvarea în altă parte. S-a ajuns la acest moment de insolvenţă, la această formă de transformări.

Sunt decepţionat total. Nu era neapărat nevoie, măcar putea să fie gândită varianta mea. Le urez succes, situaţia este foarte grea. Sunt decepţionat total de ce se întâmplă, de soluţiile care s-au ales. Am nişte confirmări înfiorătoare pentru că în lumea noastră ce s-a petrecut de-a lungul anilor la Dinamo şi nu mă surprinde ce s-a întâmplat acum.

Le urez succes. Doresc să se iasă din această procedură de insolvenţă, să reuşească să facă şi o echipă competitivă. E vorba de tradiţie şi de rămânerea lui Dinamo. Dar sunt decepţionat, am suferit foarte mult. Sufăr în continuare şi sunt convins că voi mai suferit pentru situaţia de la Dinamo. Le urez succes, să dea Dumnezeu să reziste, ăsta este drumul pe care l-au ales. Eu am propus cu totul o altă cale. Cred că se puteau evita anumite lucruri, inclusiv această insolvenţă care este periculoasă.

Problema este că situaţia lui Dinamo putea fi rezolvată de nişte oameni care s-au mai confruntat cu problemele acestea grele, ataşaţi clubului Dinamo”, a declarat Cornel Dinu, potrivit Telekom Sport.