Cosmin Moţi, despre venirea lui Dorin Rotariu la Ludogorets: ,,Ne-am înţeles repede”

Dorin Rotariu, ultima oară la Astana în Kazahstan, a semnat acum o înţelegere cu bulgarii de la Ludogorets, valabilă timp de patru sezoane.

După e a semnat contractul cu Ludogorets, Rotariu a fost prezentat oficial la noua echipă chiar de fostul fotbalist, Cosmin Moţi, care acum a devenit oficial al echipei.

Cosmin Moţi spune că jucătorul era urmărit de mai multă vreme, iar în momentul în care a fost contactat, lucruriel au decurs foarte bine, ajungându-se la o înşelegere într-un timp foarte scurt.

,,Da, nu e transferul meu, e transferul clubului. Am fost întrebat şi eu, îl cunoşteam foarte bine pe Roti, îl ştiu ca om mai bine. A fost un lucru care a cântărit destul de mult. Ni-l doream de un an şi jumătate. S-a realizat transferul, sper să ne ajute. L-am urmărit, îl ştiam, am prins… Am avut şansa de a fi liber de contract. S-a discutat direct cu agenţii lui, discuţiile au durat maxim două zile. Ne-am înţeles repede.

Cred că se va adapta bine, repede, are calităţi extraordinare. Un om cu un caracter deosebit. Îl aşteptăm cât mai repede să ne ajute să intrăm în grupele Ligii Campionilor.

Nu ştiu, vedem ce ne rezervă viitorul. La Ludogoreţ se caută jucători valoroşi, nu e exclus să mai vedem jucători români. Totul e posibil.”, a declarat Cosmin Moţi, pentru Telekomsport.

1.300.000 de euro este cota de piață a lui Dorin Rotariu, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.com. Poli Timișoara, Dinamo, Club Brugge, Mouscron, AZ Alkmaar și Astana sunt cluburile pentru care a evoluat atacantul român de-a lungul carierei sale.