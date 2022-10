Cosmin Olăroiu, la primul trofeu cu Al Sharjah! Paco Alcacer a fost decisiv pentru echipa românului

Al Sharjah, echipa antrenată de românul Cosmin Olăroiu, a obținut primul trofeul al sezonului în Emiratele Arabe Unite.

Al Sharjah a câștigat Cupa Președintelui după golul marcat de Paco Alcacer

Al Sharjah a câștigat Cupa Președintelui în Emiratele Arabe Unite după ce a învins Al Wahda cu 1-0. Golul a fost marcat în minutul 52 de spaniolul Paco Alcacer, sosit în perioada de transferuri de vară.

Pentru Cosmin Olăroiu este al nouălea trofeu în zona Golfului. În această vară, echipa pe care o pregătește îi are în componență pe Kostas Manolas (ex-AS Roma și Napoli), Miralem Pjanic (ex- Lyon, Roma, Juventus, Barcelona și Beșiktaș) și Paco Alcacer (ex- Valencia, Barcelona, Dortmund și Villarreal).