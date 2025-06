Costel Gâlcă a fost prezentat oficial la Rapid

Costel Gâlcă a fost prezentat oficial în calitate de antrenor la Rapid.

„Sunt bucuros că fac parte din acest club și îmi doresc ca acest an să fie foarte bun, cu satisfacții, și cum a spus și Victor, să aducem zâmbetul pe buzele fanilor. Cunoșteam foarte bine liga românească și lotul Rapidului, cu jucători tineri, foarte buni, de viitor. Îmi doresc să creăm o coeziune între suporteri și echipă prin jocul nostru. Mie îmi place să am un joc ofensiv, să mă impun în fața adversarului, să pun presiune.

Sunt câteva poziții pe care vrem să aducem jucători, încă nu ne-am hotărât în acest sens. Vom vedea câte transferuri sunt necesare, nu sunt adeptul marilor schimbări. Știm că mulți jucători aduși sunt greu de integrat. Ne-ar trebui un atacant și un fundaș central”, a declarat Costel Gâlcă la conferința de prezentare.

Noul antrenor al Rapidului a vorbit și despre suporteri și ce performanțe vrea la echipă.

„Am remarcat schimbarea suporterilor. Sunt mult mai educați față de ce era înainte. Trebuie să-i lăudăm. Am trăit acele momente de dinainte, am trăit și acum, când eram la Craiova.

Dacă am venit aici înseamnă că mi-am asumat. Pe unde am fost nu am avut probleme. Nu cred că vor fi probleme cu mine, sunt foarte apropiat de jucători și vreau respectul în permanență pentru club și pentru ei în primul rând.

Știți că fanii Rapidului reacționează în funcție de rezultate. Dacă le dăm rezultate pozitive, vor fi cu siguranță alături de echipă. Nu știu dacă trecutul meu stelist va afecta, asta trebuie să îi întrebați pe suporteri.

Vrem un proiect, vrem să ne calificăm în cupele europene. Nu ascund că vrem un titlu și Cupa României. Nu suntem aici doar pentru calificarea în cupele europene”, a declarat Costel Gâlcă, noul antrenor al Rapidului.