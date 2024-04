Costel Gâlcă îl vrea pe Alexandru Mitriță în lotul României la EURO 2024: „România are nevoie de un jucător ca el!”

Costel Gâlcă a preluat de curând CSU Craiova. Antrenorul român își dorește ca unul dintre elevii săi să meargă cu orice preț la EURO 2024 alături de România.

Mai exact, antrenorul oltenilor l-a nominalizat pe Alexandru Mitriță. Gâlcă consideră că „tricolorii” au mare nevoie de un jucător cu calități precum cele ale lui Mitirță.

„România are nevoie de un jucător ca el!”

„(N.r. Are Alexandru Mitriţă şanse să fie la EURO) Cu siguranţă, dacă se recuperează cât mai repede, să prindă meciuri. A demonstrat că are calitate şi în tot ceea ce a făcut până acum în fotbal. România are nevoie de un jucător ca el”, a declarat Costel Gâlcă, în cadrul unei conferințe de presă.