Cristi Borcea, în culmea fericirii! Fotografia postată de soția sa, Valentina Pelinel

Cristi Borcea a dispărut din peisajul fotbalului românesc. Fostul acționar majoritar de la Dinamo se bucură însă de momente de neuitat cu numeroasa sa familie.

În această vară, omul de afaceri și familia sa au avut o vacanță de vis în Turcia, după care au decis să se întoarcă pe litoralul românesc, ala Olimp, acolo unde Cristi Borcea și Valentina Pelinel, soția sa, dețin un hotel de patru stele.

Vestea reunirii familiei Borcea la reședința din stațiunea de la malul mării a fost dată de fostul fotomodel. Aceasta a postat o fotografie pe o rețea de socializare în care alături de cei doi soți apar și cei fete ale lor: gemenele Indira Maria şi Rania Maria (2 ani şi 5 luni), dar și fetele din precendetele relații ale lui Cristi Borcea, Melissa (18 ani, din căsătoria cu Mihalea Borcea), Gloria (6 ani, din căsătoria cu Alina Vidican) și Carolyn (14 ani, din relația cu Simona Voiculescu).

„Ne petrecem o mare parte din vară la Olimp, la hotelul nostru. Ne place, că e liniştit. Mergem la plajă, ne jucăm, fetele mai mari se joacă şi cu cei mici, aşa e drăguţ! Noi ne pozăm când cu fetele, când cu băieţii, când cu toţi, avem o familie mare şi frumoasă. Se înţeleg bine toţi copiii, iar tati e fericit că are toţi copiii alături de el şi este foarte mândru de ei! Toţi copiii au moştenit părul de la Cristi, inclusiv gemenele, nu doar fetele mai mari, eu am părul moale. Ele au toate un păr superb! Noi stăm acum la mare, dar suntem mai mereu pe drumuri, mai venim, mai plecăm din Bucureşti, suntem ocupaţi cu business-urile”, a declarat Valentina Pelinel, pentru Click!.

Cristi Borcea are în total 9 copii cu 4 femei. Cu prima soție, Mihaela, are 3: Patrick (22 de ani) şi gemenii Melissa şi Angelo (18 ani). Cu cea de-a doua soție, fotomodelul Alina Vidican, are doi copii: pe George Alexandru (8 ani) şi pe Gloria (6 ani). Cu avocata Dana Voiculescu, într-o relație extraconjugală, a avut-o pe Andreina Carolyn Christine (14 ani). Și, în cele din urmă, cu Valentina a mai făcut încă trei copii: Milan Cristian (5 ani) şi gemenele Indira Maria şi Rania Maria (2 ani şi 5 luni).