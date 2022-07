Cristiano Bergodi a dezvăluit avantajul din victoria cu FC Argeș: „După asta am început să jucăm cum ar trebui!”

Sepsi a zdrobit-o pe FC Argeș cu 4-0, astăzi, în cadrul etapei a 2-a. Covăsnenii au parte de un început foarte bun de sezon, iar Cristiano Bergodi, tehnicianul echipei, știe cum elevii săi au câștigat meciul de astăzi.

Mai exact, antrenorul italian a identificat principalul motiv pentru care FC Argeș a rezistat eroic în prima repriză, dar și cum trupa sa a câștigat categoric ulterior.

„Prima repriză a fost foarte bună din partea lor!”

„FC Argeș e o echipă grea și s-a văzut în prima repriză. Nu e ușor cu nicio echipă care are o organizare foarte bună. Trebuie să fim bine organizați pe toată durata celor 90 de minute.

Prima repriză a fost foarte bună din partea lor. După ce am dat gol am început să jucăm cum ar trebui, pentru că e greu când avem toate spațiile închise.

Cosmin Matei are o tehnică foarte bună, se descurcă foarte bine sub presiune. Când ai o echipă organizată în față e nevoie de fantezie. Ștefănescu e un jucător polivalent. Nu numai el și Matei au jucat foarte bine, ci toată echipa. După ce am deschis scorul am fost mulțumit deplin”, a declarat Cristiano Bergodi, după victoria cu FC Argeș.