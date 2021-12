Cristiano Bergodi, nemulţumit de remiza cu FCSB: ,,Meritam să câştigăm! Portarul a făcut meciul vieţii”

Cristiano Bergodi, antrenorul celor de la Sepsi OSK, a reacţionat la finalul jocului cu FCSB, din cadrul etapei a 21-a a Ligii 1, terminat cu o remiză, scor 0-0.

Tehnicianul italian este de părere că echipa sa ar fi meriatt să câştige partida, având în vedere ocaziile create pe parcursul jocului. Bergodi se aşteaptă la mai mult de la elevii săi după pauza de iarnă.

,,Cred că meritam să câștigăm. Îi felicit pe băieți, am dominat, dar din păcate nu am dat gol. Portarul lor a făcut meciul vieții. FCSB e o echipă bună, luptă pentru titlu. Sunt încrezător că putem să arătăm mai bine după cantonamentul de iarnă.

Am jucat ceea ce știm, ce am pregătit la antrenament. Echipa a jucat foarte, foarte bine. Am avut ocazii, dar Târnovanu a fost cel mai bun de pe teren. Am avut un test important în ultima săptămână, am jucat cu Farul, FC Argeș și FCSB și cred că ne-am descurcat bine.

Am fost eliminat pentru că am crezut că a fost penalty, m-am supărat un pic. A fost primul cartonaș roșu din viața mea în România, Respect arbitrii, nu vorbesc despre ei.

Lista se face la magazin, la cumpărături. Am vorbit cu conducătorii, dar sunt mulțumit de echipă. Repet, sunt foarte bucuros pentru că am jucat fotbal și arătăm din ce în ce mai bine.”, a declarat Cristiano Bergodi, la finalul jocului cu FCSB.

În urma acestui rezultat, FCSB rămâne pe locul doi în Liga 1, unde a acumulat până în prezent 47 de puncte din 21 de meciuri disputate. De partea cealaltă, Sepsi OSK ocupă poziţia a 10-a în clasament, cu un total de 26 de puncte adunate din cele 21 de etape.