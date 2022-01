Cristiano Bergodi nu se entuziasmează după victoria cu CS U Craiova: ,,Suntem departe de play-off”

Cristiano Bergoi, antrenorul lui Sepsi Sfântu Gheorghe, nu se entuziasmează prea mult după succesul de pe teren propriu cu CS U Craiova, scor 3-1.

Tehncianul a explicat cum a reuşit echipa sa să se impună în jocul cu oltenii. Cristiano Bergodi nu ştie dacă echipa sa va reuşi să prindă o poziţie de play-off, pentru că se află destul de departe de acest locuri. 29 de puncte are ăn clasament Sepsi OSK, în timp ce Farul, prima peste linia de play-off, are 35 de puncte acumulate.

,,Nu e ușor să câștigăm împotriva unei echipe foarte bune. Ne era teamă. Băieții au făcut un meci extraordinar, mai ales în a doua repriză. În prima repriză, am avut niște probleme, dar, în general, băieții au jucat bine. Noi ne descurcăm bine cu poseseia, am controlat jocul. În a doua repriză, nu am riscat nimic. A fost un accident meciul cu Botoșani.

Nu știam majoritatea jucătorilor de la Universitatea Craiova. Ne-am antrenat cu două zile mai puțin. Jucătorii au făcut un meci extraordinar din toate punctele de vedere. Le-am transmis jucătorilor la pauză să aibă mai mult curaj.

În prima repriză, am luat un gol care nu era valabil și trebuia ca băieții să aibă mai multă încredere. Mă bucur că, după meciul pierdut la Botoșani în care nu meritam să pierdem, am reușit să câștigăm.

Faptul că am pierdut la Botoșani ne-a încurcat. Le-am spus băieților să încercăm să câștigăm fiecare meci. Vom vedea dacă reușim să ajungem în play-off, dar acum suntem departe”, a declarat Cristiano Bergodi, la finalul jocului cu CS U Craiova.