Cristiano Bergodi, surprinzător: ,,Nu mi s-a părut extraordinară CFR”

Cristiano Bergodi, antrenorul celor de la Sepsi OSK, a reacţionat după meciul pe care formaţia sa l-a pierdut cu CFR Cluj, scor 0-2.

Acesta este de părere că echipa sa putea obţine mai multe din jocul cu ardelenii şi susţine că formaţia sa a dominat jocul în primele 25 de minute.

,,Au fost două faze fixe. Se putea face mai mult. Nu mi s-a părut extraordinară CFR. În primele 25 de minute jucam doar noi. Mergem înainte, nu e problemă. Ne gândim la meciul de Cupă. Vreau să implementez ideea de stil de joc. Meciul ăsta ne apropie de ceea ce vrem să facem pe teren.

Portarul nostru nu a apărat niciun șut. Mergem înainte. Nu trebuie să facem o tragedie. Eu am venit și încercăm să ne facem treaba. Am încredere în ceea ce am la dispoziție. Încercăm să facem ceva pozitiv. În România, se știe, nu e multă răbdare.”, a declarat Cristiano Bergodi, la finalul jocului cu CFR.