Cristiano Bergodi, un car de nervi după eșecul cu FC U Craiova 1948! Ce le-a reproșat elevilor lui

Sepsi Sf. Gheorghe a fost învinsă cu 0-1 în deplasare de FC U Craiova, în Etapa a 8-a din Superligă, meciul având loc la Târgu Jiu.

„Trebuia să îi desfacem mai mult pe benzi”, este remarca lui Cristiano Bergodi

Oaspeții au jucat în superioritate din minutul 69, după ce Sekou Sidibe, autorul golului din minutul 44, a fost eliminat pentru al doilea cartonaș galben.

„O primă repriză bună, noi am avut ocazii și ei au dat gol. În a doua repriză nu am jucat chiar așa bine. Trebuia să îi desfacem mai mult pe benzi și nu am reușit. Nu a fost să fie așa.

Poate că trebuie să lucrăm mai mult în ultimii 20 de metri. Și azi, cu un om plus… A trebuit să jucăm pe benzi, să plimbam mingea. Am fost pe final în criză de timp, nu am făcut ceea ce a trebuit. Prima repriză bună, cu ocazii, dar ei au dat gol.

Nu spun în față presei ce trebuie să schimbăm. Mi s-a părut că l-a atins în mână pe Sidibe (n.r. – la faza golului), dar VAR a confirmat golul. Nu stau să îmi găsesc alibiuri. Mă gândesc la ce trebuie să facem noi, nu la arbitri sau la VAR.

Lăsați-mă cu Mitrea. A plecat, un jucător foarte bun. Gata cu asta. Nu ne mai interesează. Tot respectul pentru el, un jucător bun. Vom vedea dacă vom căuta pe altcineva. Eu sunt mulțumit de jucătorii pe care îi am în lot”, a spus Cristiano Bergodi la finalul meciului.