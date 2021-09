Cristiano Ronaldo l-a depăşit pe Messi! Top 10 spectaculos al celor mai bine plătiţi fotbalişti

Potrivit prestigioasei publicaţii, Ronaldo va încasa pe durata sezonului 2021-22 în jur de 70 de milioane de dolari din salariul şi primele de instalare de la Manchester United. Restul de 55 de milioane de dolari provin din contractele de publicitate ale portughezului. Nike, Herbalife, Clear şi brandul CR7 îl fac pe atacantul în vârstă de 36 de ani fotbalistul cu cele mai mari încasări din publicitate.

Statutul lui Ronaldo este ajutat şi de popularitatea fără comparaţie de care se bucură pe reţelele sociale. Portughezul este cea mai urmărită persoană din lume pe Instagram (347 milioane de urmăritori) şi are peste 500 de milioane de fani pe toate reţelele sociale.

Messi va primi mai mult de la PSG: în jur de 75 de milioane de dolari. Argentinianul obţine însă „numai” 35 de milioane de dolari din contractele publicitare. Pe locul al treilea s-a clasat coechipierul său de la PSG, Neymar.

1⃣ Cristiano Ronaldo

2⃣ Lionel Messi

3⃣ Neymar

