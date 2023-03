Cristiano Ronaldo și ceilalți! Încă o bornă impresionantă atinsă de atacantul portughez

Starul naționalei de fotbal a Portigaliei, atacantul Cristiano Ronaldo, a devenit liderul mondial al selecţiilor în echipa naţională.

Jucătorul legitimat la echipa saudită Al Nassr a fost titularizat în meciul dintre Portugalia şi Liechtenstein, din Grupa J preliminară pentru Campionatul European 2024, din Germania.

Astfel, Cristiano Ronaldo a ajuns la 197 de meciuri disputate pentru naţionala Portugaliei. Cu această ocazie, el l-a depăşit cu un meci pe kuweitianul Bader Al-Mutawa. Portughezul poate deveni primul jucător din lume care va atinge barieră celor 200 de selecţii.

Cristiano Ronaldo sets a new world record with his 197th international appearance for Portugal! 🇵🇹@selecaoportugal #EURO2024 pic.twitter.com/XIaI2onK9T

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) March 23, 2023