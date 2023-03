Cristiano Ronaldo a vorbit în premieră despre despărțirea de Manchester: „Am avut o pasă proastă a carierei”

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo se află în cantonamentul naționalei, pentru meciurile din debutul preliminariilor CE 2024.

„Am avut o pasă proastă a carierei”, a caracterizat Cristiano Ronaldo plecarea de la Manchester United

Portugalia joacă mâine, pe teren propriu, cu Liechtenstein, iar pe 26 martie întâlnește, în deplasare, Luxemburg.

La conferința de presă oficială de dinaintea primului meci al Portugaliei a fost prezent și starul Cristiano Ronaldo, care a vorbit despre perioada zbuciumată de la finalul anului trecut.

Înaintea Campionatului Mondial din Qatar, Ronaldo a acordat un interviu în care i-a criticat dur pe oficialii lui Manchester United, echipa la care evolua atunci. El a spus chiar că nu-l respectă pe antrenorul Erik ten Hag.

Ulterior, Manchester United i-a reziliat contractul, iar Ronaldo a ajuns în Arabia Saudită, la Al Nassr. „Uneori trebuie să treci prin anumite lucruri pentru a vedea cine este de partea ta. În momente dificile vezi cine e de partea ta.

Nu am nicio problemă în a recunoaște că am trecut printr-o pasă proastă a carierei, dar nu am timp pentru regrete. Viața merge mai departe, acel moment a făcut parte din creșterea mea.

Când suntem în vârful muntelui, se întâmplă să nu vedem ce este dedesubt. Acum sunt mai pregătit, acea lecție a fost importantă pentru că nu mai trecusem prin așa ceva, prin ceea ce am pățit în ultimele luni. Acum sunt un om mai bun”, a precizat Ronaldo, citat de O Jogo.