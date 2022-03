Cristina Neagu revine în echipa națională după jumătate de an de pauză

Cristina Neagu nu a mai jucat în tricoul naționalei din a doua jumătate a anului trecut. Naționala feminină de handbal are două meciuri de foc împotriva medaliatei cu bronz din decembrie, Danemarca. Primul meci va avea loc pe 2 martie și va fi jucat la Mioveni.

,,Uite că a venit și primăvara, a venit 1 Martie și sincer mă bucur să prind lucrul ăsta aici, alături de echipa națională, alături de fete. Mă bucur că am revenit, deși cred că cea mai bună decizie pe care am luat-o a fost aceea de a rămâne acasă la Campionatul Mondial, pentru că în felul acesta am reușit să am mai multă grijă de mine, de corpul meu, de accidentările pe care le am”, a declarat Cristina Neagu, căpitanul naționalei feminine de handbal a României.

„E o partidă foarte importantă pentru noi, jucăm în fața propriilor spectatori și ne dorim să facem un meci bun și să obținem o victorie” – Cristina Neagu, handbalistă naționala României.

”Întotdeauna când am jucat astfel de meciuri acasă publicul a fost alături de noi, indiferent pe locul unde am jucat și de fiecare dată s-a simțit ca al optulea jucător. Ceea ce e foarte important pentru noi”, completează Crina Pintea. ”Cred că nu s-a mai întâmplat să jucăm acasă împotriva Danemarcei, s-a întâmplat poate împotriva Rusiei sau Norvegiei, și de fiecare dată sala a fost plină” , a concluzionat Cristina Neagu.

Selecționerul este fericit că Neagu s-a întors:

,,Cristina e un român din acela foarte patriot și n-aș putea s-o spun altfel decât prin lucrurile pe care le demonstrează pe teren. Ne bucură revenirea ei, din păcate avem alte lipsuri, dar asta e viața.”.