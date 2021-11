Critici la adresa lui ,,Jose” Trică: ,,Eugene, ţi-am zis eu că eşti ghiocel?”

Eugen Trică nu a avut un redebut favorabil pe banca lui FC U Craiova 1948. Echipa la care a revenit recent a pierdut meciul de campionat cu CFR Cluj, în Bănie, scor 0-2.

După acest joc, tehnicianul a fost criticat de un coleg de breaslă. Vasile Miriuţă, fost antrenor la CFR Cluj şi Dinamo, a dezvăluit că l-a numit pe Trică ,,ghiocel”, pentru că a decis să revină la FC U Craiova 1948, echipă pe care a promovat-o în vară. În continuare, oficilul de la Minaur Baia Mare aşteaptă ca echipa să aibă rezultate cu ,,Jose” pe bancă.

,,Craiova (n.r.- U Craiova 1948) nu are continuitate. Echipa mi-a plăcut cu Adi Mutu, au fost meciuri când au jucat bine. Şi cu Flavius Stoican, patru meciuri. Sincer, am mai spus-o şi îmi asum, nu există ca la o echipă de Liga 1 deja să ai trei antrenori. E lipsă de profesionalism şi îmi asum! Mai e decembrie, nu a venit încă luna cadourilor. Nu se poate aşa ceva!

Nu ştiu de ce se supără Trică pe mine. Am avut un curs la licenţa PRO, mi-a spus în timpul cursului că el nu e ghiocel. Eu i-am zis: ‘Eugene, ţi-am zis eu că eşti ghiocel?’ Eu am zis că a declarat că nu se mai întoarce la Craiova, că nu e compatibil. Şi că sunt antrenori care acceptă lucrul ăsta (n.r.- ca patronul să intervină la echipă).

Dacă el se simte, nu am ce să-i fac! Am reglat lucrurile astea cu el, e problema lui dacă are o problemă. El, în primul rând, trebuie să pregătească echipa şi să aibă rezultate. Noi spunem adevărul şi ce se întâmplă în timpul jocului. Chiar îmi place de el, dar să pregătească echipa şi să aibă rezultate, asta îi doresc!”, a declarat Vasile Miriuţă, pentru Looksport.