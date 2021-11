Acuzaţii şocante la adresa regretatului Maradona: ,,M-a violat! M-a tras de păr pe scările casei”

Aproape un an de zile a trecut de la moartea lui Diego Maradona, considerat de argentinieni şi nu numai drept unul dintre cei mai mari fotbalişti pe care i-a dat planeta. Acum, o serie de acuzaţii incredibile au fost făcute la adresa lui ,,El Pibe d’Oro”.

Mavys Alvarez, cea cu care fostul fotbalist de la Napoli şi Barcelona a avut o relaţie acum 20 de ani, a făcut mai multe dezvăluiri de neimaginat din perioada în care s-a aflat într-o relaţie cu Diego Maradona. Aceasta mărturiseşte că a fost supusă unor traume greu de digerat. Aceasta a fost violată şi târâtă pe scări de fostul star argentinian.

,,Maradona mi-a acoperit gura ca să nu țip, să nu pot vorbi și m-a abuzat. Mama a venit să mă vadă în ziua aceea la casa unde eram, în Havana. Iar Diego nu a vrut să deschidă ușa camerei. Mama a bătut la ușă, iar el n-a deschis. M-a violat. Asta este ceea ce s-a întâmplat.

Nu a deschis până ce ea a plecat. Și nu m-a lăsat să țip. Nu m-a lăsat. Nu am putut. Mi-a spus > . Și nu am putut… nu am putut.

Nu puteam ieși. Trebuia să cer voie pentru orice doream să fac. Nu părăseam camera. Aveam și pază, dar nu pentru a mă împiedica să ies din cameră, ci pentru a nu ieși afară fără voie.

A insistat că i-ar plăcea foarte mult să mă operez. În cele din urmă am acceptat. Mai cu seamă că data intervenției era deja stabilită.

M-a amenințat că ar putea să mă omoare. A fost violent de multe ori. Odată m-a târât tragându-mă de păr pe scările casei până în cameră pentru că eram într-o discotecă și -din neatenție- l-am lovit cu spatele în nas.

Dansam. Nu a fost intenționat. Și a reacționat violent. M-a îmbrâncit afară din club, m-a împins în mașină, iar acasă, m-a târât pe scări de păr. A fost greu. M-am temut pentru viața mea. Chiar m-am gândit să-mi iau viața de mai multe ori.”, a declarat Mavys Avarez Rego, pentru Infobae.