Critici pentru patronul Rapidului: „Nu pot să lucrez cu el. Nu are banii lui Gigi sau Rotaru”

Rapid a revenit în acest sezon în Liga 1 și are un parcurs de invidiat. Despre retrogradare nici nu poate fi vorba, iar obiectivul declarat este calificare în play-off.

Totuși, situația nu este una foarte plăcută. Clubul ”feroviar” a trecut printr-o criză de rezultate și s-a pus chiar problema despărțirii de Mihai Iosif.

Florin Manea, fost director sportiv la Rapid, l-a criticat pe Victor Angelescu, patronul echipei, acuzându-l de faptul că nu este foarte bogat pentru a spera la pozițiile fruntașe din campionat.

De asemenea, actualul impresar a vorbit și despre faptul că Mihai Iosif nu a primit o mărire de salariu, cu toate că este antrenorul care a dus clubul în prima ligă.

”Aveam eu nevoie să stau să mă certe Angelescu? Nu. Dar era vorba de Rapid. Acum nu m-aș duce nici dacă îmi dau milioane. Am spus că nu mă duc atât timp cât e Victor Angelescu acolo. Nu-l urăsc, dar nu pot să lucrez cu el.

Nu cred că va putea lua campionatul. Are o mare deficiență. Nu are bani cum crede lumea. Nu are, nu are! Nu e chiar așa. Baza Coresi a cumpărat-o domnul Șucu. Dacă ești așa bogat, nu ai bani să cumperi baza?

Cu tot respectul, dar nu are banii lui Gigi sau Rotaru. El a gândit-o bine, vrea să conducă pe banii altora. Este un om abil, și-a mascat greșelile .

Nu vreau să mai vorbesc. E treaba lui Miță. Nu poate să ne arate contractul. Din gură, poate. Nu cred că poate susține ce declară, că i-a făcut contract de Liga 1. Dacă e așa, nu mai vin la nicio emisiune!”, a declarat Florin Manea, pentru gsp.ro.