Cu ce se mai ocupă Arpad Paszkany, fostul patron al lui CFR Cluj

Arpad Paszkany s-a retras de la CFR Cluj, după ce a cucerit cu echipa din Gruia nu mai puţin de trei titluri în Liga 1 şi a participat în grupele UEFA Champions League.

După ce a renunţat la acţiunile pe care le deţinea la CFR Cluj, fostul finanţator al ,,feroviarilor” s-a retras în anonimat unde se ocupă de mai multe afaceri.

Iuliu Mureşan, fost preşedinte la CFR Cluj, a vorbit despre Arpad Paskany. Acesta spune că fostul patron din Gruia trece tot mai puţin prin România, deoarece afacerile pe care le are sunt peste hotare.

,,Acum, Arpad Paszkany are afaceri, dar nu în fotbal. Nu mai are nicio legătură. Stă mai mult în afară. Afacerile le are în altă ţară. E mai puţin în România în ultima perioadă, dar e bine.”, a declarat Iuliu Mureşan, potrivit Telekomsport.

În acest moment, Arpad Paskany are o avere care este estimată la 25-30 de milioane de euro, după ce a ales să investescă destul de mult în piaţa de imobiliare.

100 de milioane de euro ar fi investit Arpad Paskany la CFR Cluj, unde a construit şi un stadion în valoare de 25 de milioane de euro, potrivit sursei menţionate.