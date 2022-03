Cum a aflat căpitanul lui Dinamo Kiev că războiul a început: „Fata cea mare a venit la mine, cu ochii în lacrimi”

Serhiy Sydorchuk, fotbalistul antrenat de Mircea Lucescu la campioana Ucrainei, se află la București, departe de zonele fierbinți din Ucraina, acolo unde rușii produc panică și teroare.

Căpitanul formației din capitala țara vecine și-a luat familia și a venit în România. Având trei copii iar soția fiind însăcrcinată în luna a noua, lui i-a fost permisă părăsirea Ucrainei. El încearcă să își sprijine conaționalii reușind alături de alți fotbaliști ucraineeni să creeze un fond special de donații pentru cei rămași acasă apărând teritoriul ucraineean. Jucătorul de 30 de ani a povestit cu emoție în glas momentul în care a aflat că războiul a început peste graniță.

„Războiul ne-a prins acasă, la Kiev, în districtul Holosiivskyi. Pe 23 februarie, copiii s-au dus la culcare, seara, ca de obicei. Ne-am trezit pe la 5 dimineața, după prima explozie. Fata cea mare a venit la mine, cu ochii în lacrimi. Mi-a zis: «A început războiul».

A fost cea mai urâtă zi a vieții noastre. Din nefericire, sportivii ruși tac și astăzi. Aș vrea să le transmit că neutralitatea nu poate fi păstrată în vreme de război. În primele zece zile, am stat la Kiev. Am dormit și în parcarea subterană. Apoi, am ieșit din oraș și din țară”, și-a adus aminte Sydorchuk clipele dramatice trăite până la plecarea din Ucraina, pentru postul 1+1.

Fotbaliștii lui Dinamo Kiev care nu au părăsit Ucraina și-au schimbat baza de pregătire după izbucnirea războiului. Ei au fost mutați aproape de Lvov acolo unde încearcă să își păstreze condiția fizică pentru momentul în care vor reveni pe teren.

„Ar fi fost mult prea periculos să rămânem, cu spitalele și maternitățile bombardate. S-a ivit o posibilitate să plecăm și mi-am dus familia în străinătate.Soldații sunt cei care își riscă viața în fiecare zi, în fiecare minut, pentru a ne apăra pe noi. Nu putem decât să le mulțumim și să-i ajutăm”, a explicat Sydorchuk aflat la București, la fel ca și căpitanul rivalei Șahtior, Andriy Piatov.

Cei doi îl au vecin în această perioadă pe Igor Armaș, căpitanul celor de la FC Voluntari care a precizat că va încerca să îi convingă pe cei doi să joace în acest final de sezon pentru ilfoveni.

„Eu, sincer, după fiecare antrenament și meci, primul lucru pe care îl fac e să deschid telefonul și să văd dacă s-a ajuns la ceva și e pace. Suntem foarte aproape, mai ales părinții mei sunt în Republica Moldova. Toată lumea e îngrijorată, sper din tot sufletul să se termine cât mai repede și să nu moară oameni nevinovați.

Fiecare parte își apără pozițiile și interesele lor, trebuie văzută partea neutră. Am văzut că toți suntem împotriva războiului, vorbește și Hagi, vorbesc și președinții, dar nimeni nu ne ascultă și ei iși îndeplinesc obiectivele. Pe rețelele de socializare toți au scris ‘NO WAR’, dar care e atitudinea care ar trebui luată? Mulți au zis că sunt împotriva războiului, dar nimic nu s-a schimbat”, a povestit moldoveanul în urmă cu 3 zile.