Cum a fost umilit Dorian Popa de un jucător de la FCSB: ,,Din acel moment, mi s-a luat rău de tot de fotbalul din România”

Dorian Popa, unul dintre cei mai cunoscuţi vloggeri din România a povestit un episod neplăcut cu un fotbalist care activa pentru FCSB în 2014.

Acesta a dezvăluit cum la un meci al FCSB-ului de pe Arena Naţională un jucător al formaţiei patronate de Gigi Becali a refuzat să facă o poză cu el şi i-a răspuns pe un ton jignitor.

De la cel mai mare stadion din România, Dorian Popa a plecat totuşi cu o poză cu Iasmin Latovlevici, pe care l-a descris ca fiind ,,un dulce”.

,,Eu eram stelist, dar mi-am luat o ţeapă urâtă. Fiind prieten cu domnul Mihai Stoica şi cu mai mulţi din anturajul celor de la FCSB, m-am dus la un meci. Am luat bilete la VIP, unde stăteau familiile jucătorilor sau chiar unii jucători. Am stat, ne-am uitat la meci, foarte frumos. Eu nu eram atât de cunoscut la vremea respectivă, dar oricum nu are nicio importanţă, puteam să fiu un necunoscut.

Şi m-am dus să fac o poză cu un jucător, nu mai ţin minte cum îl chema, dar e bine că nu mai ţin minte cine era. Lângă el, era şi Latovlevici. Nu mai ţin minte despre ce jucător era vorba, pentru că eu deja începusem să-mi pierd interesul pentru fotbal în urma meciului de la Middlesbrough. Mă mai uitam din când în când, fiind stelist, la meciuri. Iubita mea, care era lângă mine, era mai pasionată de fotbal.

Şi crezi tu că-mi spune acest domn fotbalist? «Hai, mă, pleacă de aici că nu am timp!». Şi eu voiam doar să fac o poză cu el. Apoi, a mai venit un copilaş de 9-10 ani şi i-a spus la fel: «Hai, mă, pleacă! Nu vezi că mă uit la meci?!». Pe de altă parte, Latovlevici a făcut poză cu mine, e un dulce. Din acel moment, mi s-a luat rău de tot de fotbalul din România.”, a declarat Dorian Popa, pentur canalul de Youtube al lui Andrei Dumitru.