Dario Bonetti a plecat din România, de la Dinamo, iar acum se află în Italia, unde stă în izolare, după ce a fost depistat pozitiv cu COVID-19.

După ce au apărut anumite zvonuri în care tehnicianul era nemulţumit că nu mai avea maşină de serviciu şi era adus de la antrenamente de către jucătorii lui Dinamo, Iuliu Mureşan, directorul executiv al clubului, a ţinut să clarifice acest aspect.

Acesta spune că Dario Bonetti a avut tot timpul cât a fost în România, maşină de serviciu, iar în aceste clipe, cheia maşinii se află în biroul lui Iuliu Mureşan. Oficialul dinamovist a relatat cum a ajuns maşina de serviciu a lui Dario Bonetti înapoi la club, după ce italianul a plecat în ţara natală.

,,Nu știu cine vrea să lanseze pe piață aceste lucruri, dar nu sunt adevărate. Dario a avut mașină de serviciu și nu era dus în oraș de către jucători cu mașinile lor personale. În acest moment cheia de la mașina de serviciu a lui Dario Bonetti se află la mine pe birou.

Dar știți cum a intrat în posesia mea? În momentul în care Dario a plecat în Italia joia trecută chiar ne întrebam ce o fi făcut cu mașina de serviciu? Nimeni din club nu știa nimic. Însă, dintr-o dată team managerul nostru a primit un telefon de la Dario să îi spună că ne-a lăsat mașina de serviciu în parcare în aeroport, iar cheia a lăsat-o pe roata de la mașină. Important este că până la urmă am recuperat mașina. Bine că nu l-a văzut careva pe acolo când a pus cheia pe roată.

Nu am mai reușit să discut cu Dario după ce a plecat în Italia. Am încercat să dau de el la telefon și să vorbim, dar nu mi-a răspuns. Dacă am văzut că nu îmi mai răspunde nu l-am mai sunat.”, a declarat Iuliu Mureşan, pentru ProSport.