Cum l-a convins Dan Petrescu pe Louis Munteanu să semneze cu CFR Cluj

Naţionala României se pregăteşte de meciurile cu Austria şi Cipru din cadrul preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Din lotul convocat de selecţionerul Mircea Lucescu face parte şi Louis Munteanu, cel care a vorbit despre sezonul făcut de el la CFR Cluj, sub comanda lui Dan Petrescu.

„(n.r. cum a reuşit Dan Petrescu să te pună în valoare?) Am jucat foarte bine ca echipă, cred că am marcat cele mai multe goluri din campionat. Am făcut un sezon foarte bun.

Şi acum ţin minte cum m-a sunat Mister şi mi-a spus că dacă o să vin la Cluj, mă va face golgheter. Uite că am reuşit să ies golgheter. Nu am mai spus-o la nimeni, o spun aici în premieră.

Vreau să am evoluţii cât mai apreciate, urmează şi un EURO cu U21. Vreau să facem meciuri foarte bune în grupă, să ne calificăm, avem o echipă foarte bună, suntem un grup unit şi am dat dovadă de calitate.

(n.r. o lecţie importantă învăţată) Ce-mi spunea şi Mister în sezonul acesta, nu trebuie să mă mai enervez. Mă enervam foarte des şi nu era bine. Asta m-a ajutat să am evoluţii foarte bune.

De când am vorbit cu Mister, mi-a spus să nu mai dau din mâini, că nu mă ajută deloc, nici pe mine şi nici nu se vede bine. Şi de când l-am ascultat, a fost mai bine”, a declarat Louis Munteanu, într-un interviu pentru FRF.