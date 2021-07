Cum o va ajuta Ionuţ Vînă pe CS U Craiova, după transferul de la FCSB: ,,Aş vrea să vină cu un plus”

Ionuţ Vînă este, începând din această vară, jucătorul celor de la CS U Craiova, după ce la FCSB au mers în locul său Ivan Mamut şi Andrei Burlacu.

Sorin Cârţu, preşedintele celor de la CS U Craiova, a vorbit despre venirea mijlocaşului în Bănie, care ar trebui să-l facă uitat pe Alexandru Cicâldău, transferat în acestă perioadă la Galatasaray.

Oficialul oltenilor este convins că Ionuţ Vînă va juca mai bine la Craiova, deoarece va avea o mai mare libertate decât a avut la FCSB până acum.

,,Vînă e un jucător de care avem nevoie la mijlocul terenului. Are un control bun de balon, știe să dribleze, poate să creeze superioritate. Aș vrea să vină cu un plus, știe jocul, are un stâng deosebit. Are o școală bună făcută la Hagi. Va avea mai multă libertate aici decât la FCSB, iar criticile nu vor fi de tipul acela. Este în datoria lui să recupereze timpul ăsta pe care l-a petrecut la FCSB. La Viitorul (n.r Farul) a fost un fotbalist cu multe reușite, așa vrem să fie și aici, avem nevoie de el.”, a declarat Sorin Cârţu, pentru Pro X.