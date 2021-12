Cum petrece Giani Kiriţă de Crăciun: ,,Eu nu am răbdare! Nu-mi place să aştept”

Giani Kiriţă, o emblemă a clubului Dinamo, a lăsat fotbalul deoparte pe final de 2021 şi se bucură se sărbători. Acesta a dezvăluit ce face de Crăciun.

Fostul căpitan al formaţiei ,,roş-albe” va petrece Crăciunul în familie. Giani Kiriţă nu a putut aştepta ziua de 25 decembrie şi le-a oferit celor dragi cadourile înainte de Crăciun.

,,Ca în fiecare an, eu petrec Crăciunul în familie. Porcul a fost tăiat, iar mama, care e cea mai bună gospodină, s-a ocupat de toate preparatele. O să merg la ea, acolo o să petrecem Crăciunul. Băiatul o să doarmă la mama. Așa fac mereu. Cred că toată lumea petrece Craciunul în familie. Mai puțin nepoții nu o să vină, tineretul petrece cu prietenii.

Am cumpărat cadouri pentru toată lumea. Le-am și dat, pentru că eu nu am răbdare. Le cumpăr și le ofer imediat, nu îmi place să aștept. Sunt adeptul cadourilor simple, simbolice. În general, sunt de părere că dragostea nu se exprimă prin cadouri scumpe. Așa că, de Crăciun, nu am cum să «devalizez» portofelul.”, a declarat Giani Kiriţă, potrivit Cancan.ro.