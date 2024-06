Cum reușește Cristi Borcea să facă avere chiar și în 2024: „Am și peste două mii și ceva de angajați!”

Cristi Borcea a fost unul dintre cei mai de succes patroni din fotbalul românesc. În mandatul său la conducerea lui Dinamo, echipa bucureșteană a cunoscut multe satisfacții, atât pe plan intern, cât și în Europa.

Retras din fotbal de câțiva ani buni, omul de afaceri continuă să producă sume mari de bani. Iată ce face în prezent fostul acționar al trupei din „Ștefan cel Mare”.

„Am și peste două mii și ceva de angajați!”

„Nu am afaceri cu domnul Șucu. Nu am vorbit niciodată cu el. Poate doar printr-o asociație prin care sunt și eu implicat. Nici cu Simona Halep nu am afaceri. Eram şi înainte cu buteliile, si azi la fel sunt.

Sunt unul dintre puținii care, în ultimii 35 de ani, am fost constant. Milionar constant. Am 9 copii. Gândește la impozitele de la școală, meditații. Îți dai seama ce probleme sunt. Am și peste două mii și ceva de angajați. Nu este ușor ca milionar”, a mărturisit Cristi Borcea, conform fanatik.ro.