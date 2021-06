Cum s-a implicat Gică Popescu în problemele lui Denis Drăguş! Mama fotbalistului: ,,Sunt oripilată”

Denis Drăguş, fotbalist român legitimat ultima oară în Italia, la Cronone, este implicta într-un scandal imens cu propria familie din cauza iubitei sale, Vanessa.

Acesta a rupt legătura cu părinţii săi în urmă cu mai mult timp, iar episoadele în care lucrurile nu erau tocmai bune existau încă de pe vremea când Drăguş evolua pentru Viitorul Constanţa.

Tatăl lui Denis spune că totul a plecat de la Vanessa, iubita lui Drăguş, cu care fiul său are şi o fetiţă pe nume Gloria şi pe care au botezat-o recent, iar părinţii lui Drăguş nu au fost invitaţi la eveniment. Tatăl fotbalistului spune că în problemele lui Drăguş s-au implicat Gică Popescu şi Gică Hagi la un moment dat, dar lucrurile tot nu s-au rezolvat.

,,Noi vrem să-l vedem, să-l iubim. Iar el ne zice că-l terorizăm. Vă spun sincer că eu la început n-am fost de acord cu relația lui cu Vanessa, știam ce trecut a avut doamna…

N-am fost de acord pentru cariera lui sportivă pentru că eu am fost sportiv și știu toate aceste lucruri. Am văzut chestiile astea, n-am trecut degeaba prin viață.

Dar acum am trecut peste asta, e alegerea lui, mi-am cerut scuze în fața tuturor când ne-am văzut. Vanessa nu mi-a acceptat scuzele. Sunt discuții mai vechi pe această temă, când era la Viitorul, chiar antrenorul Cătălin Anghel a vrut să ne împace.

Domnul Hagi nu s-a băgat… Ruptura cea mare între noi s-a produs după mai multe meciuri slabe, când a intervenit și Gică Popescu, și Gică Hagi, să se mute 2-3 săptămâni să stea fără ea ca să se liniștească.

A fost de acord băiatul! Hagi mi-a zis să stau liniștit, să am răbdare că se va rezolva. Nu s-a implicat mult, dar Gică Popescu a încercat să mă ajute, să-l învețe numai lucruri bune. Am stat de vorbă cu fiul meu și cu Gică Popescu multe ore. Popescu l-a învățat de bine, i-a dat exemple din cariera lui, chiar îi mulțumesc pentru tot ajutorul.

Cert e că, într-o discuție privată, Gică Popescu mi-a zis că voia să-l vândă pe mai mulți bani, dar nu se înțelegea nimeni cu el. Din ce știu eu, Ajax l-a vrut, după Răzvan Marin, și pe Denis Drăguș.

Noi nu l-am jignit deloc… Cum poți să minți? Trebuie să-și calce pe orgoliul ăsta și pe mândrie, să recunoască faptul că a greșit. E simplu. Noi îl iubim, iar el nu ne bagă în seamă. A spus că bag bani la păcănele, am avut acest viciu, dar nu-l mai am. După toată tevatura asta mi-a dat Dumnezeu minte și nu mai practic așa ceva.Toți am avut sau avem vicii, am scăpat de ele cu ajutorul lui Dumnezeu.”, a precizat tatăl fotbalistului, pentru ProSport.

Mama fotbalistului se declară oripilată şi spune că probabil Vanessa este geloasă pe iubirea sa faţă de propriul fiu.

,,Sunt oripilată de ceea am auzit. Nu se poate așa ceva. Probabil iubita lui e geloasă pe iubirea mea pentru el… Eu sunt mama lui.”, a declarat mama lui Drăguş, potrivit sursei menţionate anterior.