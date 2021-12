Cum văd jucătorii CFR-ului plecarea lui Dan Petrescu la națională: „Nu vrea să vorbească despre asta!”

Antrenorul campioanei României este alesul celor de la FRF pentru funcția de selecționer, iar șefii de la Casa Fotbalului au mers zilele trecute la Cluj pentru a discuta personal cu acesta despre acest subiect!

Răzvan Burleanu a fost refuzat rând pe rând de Gică Hagi și Răzvan Lucescu, iar acum forțează plecarea lui Dan Petrescu de la CFR. Deși cei din Federație i-au propus o colaborare, „Bursucul” nu a dat încă un răspuns, dar i-a asigurat pe aceștia că vor afla aproape de finalul acestei luni ce decizie finală va lua.

Jucătorii ardelenilor pare că s-ar bucura și ei pentru această mutare, iar Mateo Susic a mărturisit că este foarte bine pentru tehnician dacă are o asemenea oportunitate. Totodată, bosniacul a dezvăluit că Petrescu nu dorește să discute cu elevii săi despre acest subiect și le-a transmis acestora să rămână la fel de concentrați și de acum înainte.

„A fost un meci foarte greu, Chindia este o echipă care joacă foarte bine în apărare, este o echipă foarte agresivă. Am câştigat, am luat cele trei puncte şi asta e cel mai important în acest meci. Am reuşit, am marcat în prima repriză, dacă marcam şi de 2-0 era mult mai uşor pentru noi.