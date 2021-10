Cum vede Mircea Lucescu situaţia de la naţională: ,,Trebuie să ai pielea tăbăcită ca selecționer”

Mirel Rădoi a luat decizia de a nu mai continua pe banca României, începând cu finalul campaniei de calificare la Campionatul Mondial din 2022. Acesta a făcut anunţul după meciul cu Armenia de la Bucureşti, scor 1-0.

Antrenorul şi-a exprimat dorinţa de a pregăti o echipă de club, unde ar putea avea activitate zilnică, nu periodică ca la prima reprezentativă. Printre înlocuitorii săi la echipa naţională se numără antrenori ca Gică Hagi, Laszlo Boloni, Cosmin Olăroiu, Dan Petrecu sau Adrian Mutu.

Mircea Lucescu, antrenorul celor de la Dinamo Kiev, a vorbit despre situaţia de la naţională. Acesta îi sugerează lui Mirel Rădoi să se mai gândească în privinţa plecării de la prima reprezentativă. Acesta susţine că modul în care selecţionerul a fost criticat, a fost unul decent, nu ca pe vremea sa.

,,Echipa merge mai bine, iar asta se vede din joc, din rezultate, din organizare. Sunt lucruri pe care le-a reglat față de anumite erori făcute la începutul mandatului, când, de exemplu, opera anumite schimbări care nu se justificau. A crescut însă odată cu grupul, iar acum e clar că-și justifică prezența pe banca reprezentativei. În meseria asta trebuie să ai un echilibru, să știi când să iei sau nu o anumită decizie, să lași deoparte orgoliul, pentru că treci prin momente faste sau mai puțin fericite. Să se gândească mai bine cu plecarea!

Trebuie să ai pielea tăbăcită ca selecționer. Îi sugerez să citească felul în care eram masacrat în presă de Păunescu, de Fănuș Neagu, de Băieșu sau Dan Claudiu Tănăsescu. Până și când câștigam spuneau doar că am avut noroc, fiindcă am făcut în scăldătoare la botez! Aduceți-vă aminte și ce atacuri a suferit Răzvan în finalul mandatului său, când conducătorii de cluburi erau nemulțumiți că nu convoca ce jucători ar fi dorit ei. Asta-i viața de selecționer! Toți am trecut prin asta. Iar la Rădoi mi se pare că au fost, totuși, critici rostite civilizat, nu agresive sau la persoană, cum am pățit și eu, și Răzvan.

Terminați, măi, copii, cu astea! Am mai spus-o că nici nu se pune problema. Să nu înțeleagă cineva că mă interesează acum postul de selecționer al României. Am spus toate aceste lucruri doar din postura unui om cu experiență, cu speranța că Mirel se va răzgândi, totuși, pentru că a făcut o muncă bună la lot.”, a declarat Mircea Lucescu, pentru Playsport.