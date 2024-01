Curg surprizele la CE de handbal: Slovenia a învins Norvegia și merge în grupele principale cu punctaj maxim

Naționalele masculine de handbal ale Sloveniei și Norvegiei și-au disputat, în meci direct, șefia Grupei D.

Slovenia a câștigat Grupa D a Campionatului European, după 28-27 cu Norvegia

Scorul la pauză a fost egal, 17-17, dar Slovenia a trecut la conducere după un sfert de oră din repriza secundă.

Încrederea echipei antrenată de Uros Zorman a crescut o dată cu paradele incredibile ale lui Urban Lesjak din ultimele minute, iar Slovenia a înmvins la un gol, 28-27, medaliata cu bronz de la ediția din 2020.

Aleks Vlah a fost unul dintre cei mai buni jucători ai Sloveniei, fundașul central marcând 7 goluri, la care s-au adăugat și 6 pase decisive.

A fost un meci cu multe dueluri fizice. În prima prepriză s-au dat 5 suspendări de două minute, iar după pauză șapte.

„Fiecare victorie ne dă moral, mai ales atunci când joci împotriva unui adversar mai bun ca tine, iar la fel se va întâmpla și acum.

Vom sărbători puțin, după care vom începe să ne gândim la viitorii adversari. Nu vreau să par prea euforic, dar când avem o zi bună putem juca cu oricine.

În schimb, când nu jucăm la valoarea noastră, avem probleme”, a spus portarul sloven Urban Lesjak.

„S-au întâmplat multe lucruri în acest meci. Am simțit că suntem în control când am avut ocazia să ne distanțăm la câteva goluri, dar am ratat. Slovenia a revenit în ultimul sfert de oră și a avut un moral mult mai bun.

Nu am jucat la adevărata noastră valoare la acest Campionat European. Știm și asta și trebuie să rezolvăm problema”, a declarat, la rândul lui, Alexandre Blonz, extrema stângă a Norvegiei, potrivit site-ului oficial.