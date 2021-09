Dan Petrescu, anunțul care îi dă speranțe lui Reghecampf în Cupă: „Trebuie să inventez ceva”

CFR Cluj și CSU Craiova se vor întâlni pentru a doua oară în această săptămână, acum în faza 16-lor din Cupa României.

Duelul dintre cele două combatante va avea loc joi, 23 septembrie, de la ora 21:30, iar Reghecampf își poate pregăti liniștit revanșa.

Dan Petrescu a anunțat pe ce jucători se va putea baza la meciul de peste două zile. Rodriguez, Tahiri și Fofana sunt anunțați titulari, iar tehncianul de 53 de ani va merge și pe mâna unor jucători de la echipa a doua, din cauza multiplelor indisponibilități în cadrul lotului.

„Culio nu poate juca la fiecarfe 3 zile, am fi nebuni. Mai ales în Cupă, vă dați seama că toți cei care au jucat astăzi vor rămâne la Cluj. Rodriguez, Tahiri și Fofana îmi plac, i-am văzut la antrenamente, dar nu am unde să îi pun până nu se va mări lista. Rodriguez are voie să joace în Cupa României și e pe lista de cupele europene. Și va juca! Se antrenează excelent. De câteva zile sunt surprins de atitudinea lui Tahiri și Fofana. Băieții vor să joace, mie asta-mi place. Joi o să îi vedeți pe toți titulari, la meciul de Cupă.

Nu am câștigat niciodată Cupa în România ca antrenor, doar în China. Sincer, mi-aș dori, am avut o finală pierdută cu CFR Cluj când eram la Urziceni. De când am venit la CFR, am avut trageri la sorți… ori am jucat la Botoșani, ori acum la Craiova, și vă dați seama că vor să câștige. Dar nu mergem să ne predăm, mergem să jucăm, chiar dacă vor fi alți jucători.

Vor fi și niște copii, vom lua jucători de la echipa a doua, să vedem pe cine. Cel mai mult suferim în atac, nu avem niciun atacant în afară de Costache și nu-mi permit să-l risc. Chiar nu avem vârf la meciul ăsta, trebuie să inventez ceva”, a declarat Dan Petrescu, la finalul meciului CFR Cluj cu CSU Craiova.