După ce Dan Petrescu a acuzat starea fizică a jucătorilor săi după înfrângerea din Conference League, Șumudică s-a simțit ofensat și i-a răspuns „Bursucului”.

Dan Petrescu i-a răspuns lui Marius Șumudică, cel care l-a acuzat, după Jablonec – CFR Cluj. Fostul antrenor din Gruia s-a simțit ofensat de faptul că actualul tehnician al campioanei s-a plâns de pregătirea fizică și de transferuri și l-a acuzat pe „Bursuc”, avertizându-l să nu mai vorbească de el.

Petrescu spune că Șumudică a înțeles greșit și că nu s-a referit la el.

„Disputa care a fost? Eu n-am vorbit de rău de nimeni, de când mă cunoașteți. Dacă dumneavoastră ați auzit că am spus eu ceva de un antrenor eu mă las de meserie, uite aici îmi dau demisia și plec. N-am vorbit de rău de niciun antrenor în viața mea. Ce treabă am eu? Declarația mea a fost clară. Dacă făceam eu pregătirea… Dar n-am zis că antrenorul care a fost înainte a făcut-o greșit”.

„Și dacă făceam eu transferuri, era altceva. Dar n-am zis că a făcut greșit. Am spus numele, am zis că antrenorul de dinainte a fost nu știu cum? Dacă ziceam așa avea dreptul să zică ce vrea el. Eu n-am vorbit rău de niciun antrenor în cariera mea. Eu doar mă apăr și m-am apărat. Eu îi doresc multă baftă lui Șumudică. Asta îi doresc, dar în niciun caz nu am vrut să intru în polemică cu un alt antrenor.

N-am făcut-o și nu vreau să o fac. Și nu este normal. Putea să mă sune pe mine și rezolvam problema. Dar să te duci la televizor, am înțeles că eu n-am văzut, să spui că Petrescu… Eu n-am pomenit numele la nimeni. Eu am avut odată o ceartă și cu Gică Hagi, dacă mai țineți minte, dar niciodată nu am zis nimic de Hagi. Antrenorii trebuie să se respecte. Eu n-am zis că antrenorul de dinainte a făcut rău pregătirea sau că a luat jucători…”, a spus Petrescu.

Actualul antrenor a explicat că este deranjat de faptul că nu a făcut el pregătirea și transferurile. „Am zis că eu preferam, cum știți pe mine, să încep pregătirea, pentru că tot timpul mi-a fost greu când am luat o echipă în mers. Și în Emirate și în Turcia. În schimb, la CFR când am venit și am luat totul de la început au fost rezultatele care au fost. Eu atât am vrut să zic, dar n-am dat în nimeni niciodată. Eu îmi respect colegii, îi urez multă baftă, să dea Domnul să găsească echipă cât mai repede și să facă treabă. Să ajungă unde vrea el și să antreneze unde vrea el și să aibă rezultatele pe care le-am avut eu în cariera mea”, a spus Petrescu.

Tehnicianul care a câștigat 3 din ultimele 4 titluri ale CFR-ului a fost deranjat de faptul că Șumudică i-a rostit numele în public și spune că acceptă criticile de la jurnaliști, dar nu de la colegi de breaslă. Petrescu trimite o „înțepătură” pentru Șumi, se oferă exemplu și spune că antrenorii ce părăsesc o echipă n-ar mai trebui să vorbească despre acel club.

„Nu concep ca colegii mei să se ia de mine în public. Pentru că eu nu m-am luat de niciun coleg. Ziaristul poate să scrie ce vrea, e treaba lui, e liber, dar să nu jignească. Accept orice critică de la ziariști. Normal că trebuie să fiu criticat, mai ales după primele două meciuri. Accept orice critică, dar din partea voastră care sunteți plătiți să faceți asta. Dar nu de la colegi de-ai mei.

Colegii mei trebuie să-și vadă de treaba lor. Cât am fost plecat de la CFR Cluj o dată am vorbit și am zis că au ales antrenorul potrivit, pe Edi Iordănescu. Atât. N-am vorbit de rău, am vorbit de bine. În rest, n-am vorbit niciodată. Mi-am văzut de treaba mea. Așa mi se pare corect. Odată ce ai plecat de aici trebuie să îți vezi de viața ta și antrenorul să-și vadă de echipă”.