Dan Petrescu s-a implicat în noua mutare realizată de CFR Cluj: ,,El a insistat să vin”

Dan Petrescu se ocupă de toate lucrurile la CFR Clum de când a revenit în funcţia de principal al echipei. Acesta l-a convins pe Cristi Balaj să se alăture proiectului susţinut de Neluţu Varga.

După ce a renunţat la funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale Antidoping, Cristi Balaj a dezvăluit că Dan Petrescu este cel care a insistat ca el să vină ca oficial în Gruia.

,,Ceea ce am făcut până în această etapă a vieţii mele i-a făcut să fie convinşi că eu sunt persoana nimerită. Iniţial, răspunsul meu a fost «nu», pentru că eram concentrat la ceea ce se întâmpla în ANAD şi povara rămânerii agenţiei conforme. Au decis să mă aştepte. Din ce am înţeles, au mai discutat şi cu alte persoane. Au considerat că sunt persoana potrivită şi, într-un final, am acceptat.

Am vorbit cu el, el de fapt una dintre persoanele care m-a lămurit şi a insistat ca să vin. Am descoperit în aceste câteva zile, discutând cu el şi colaborând, un profesionist desăvârşit. Stă de dimineaţa de la 9, se închide, şi-a organizat la stadion o cameră, plin de hârtii, terenuri, notiţe, meciuri, la el vizionarea unui meci durează cel puţin patru ore.”, a declarat Cristi Balaj, pentru Telekom Sport.